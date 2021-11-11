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Максим Шумихин стал новым директором Дома дружбы народов Удмуртии

14:00, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Максим Шумихин стал новым директором Дома дружбы народов Удмуртии
14:00, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
621
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#национальная политика
Фото: facebook.com/maxim.shumihin
621
0

К своим обязанностям он приступил 10 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Новым директором Дома дружбы народов Удмуртии стал 48-летний Максим Шумихин. Информацию об этом разместили на сайте учреждения.

«Новый руководитель был назначен приказом министерства национальной политики Удмуртии 10 ноября и представлен коллективу учреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Шумихин покинул пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии по собственной инициативе.

Прежний директор Дома дружбы народов Максим Фефилов уволился по собственному желанию два месяца назад, проработав на посту руководителя учреждения с июня 2019 года.

14:00, 11 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
621
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дом дружбы народов\n#национальная политика
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