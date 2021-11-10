Гражданский служащий ушёл по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Замруководителя администрации главы Удмуртии Максим Шумихин покинул свой пост. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

«Освободить Шумихина Максима Александровича от должности <…> по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте указа.

Напомним, Максим Шумихин стал замом руководителя администрации Сергея Смирнова в апреле 2021 года. До этого он руководил секретариатом Александра Бречалова. До 2010 года работал корреспондентом в ГТРК «Удмуртия» и редактором в ТРК «Моя Удмуртия».