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Замруководителя администрации главы Удмуртии Максим Шумихин покинул свой пост

17:55, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Замруководителя администрации главы Удмуртии Максим Шумихин покинул свой пост
17:55, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
653
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники
Фото: facebook.com/maxim.shumihin
653
0

Гражданский служащий ушёл по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Замруководителя администрации главы Удмуртии Максим Шумихин покинул свой пост. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

«Освободить Шумихина Максима Александровича от должности <…> по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте указа.

Напомним, Максим Шумихин стал замом руководителя администрации Сергея Смирнова в апреле 2021 года. До этого он руководил секретариатом Александра Бречалова. До 2010 года работал корреспондентом в ГТРК «Удмуртия» и редактором в ТРК «Моя Удмуртия».

17:55, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
653
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники
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