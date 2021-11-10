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Работодателям в Удмуртии порекомендовали давать по два выходных сотрудникам после вакцинации

16:20, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Работодателям в Удмуртии порекомендовали давать по два выходных сотрудникам после вакцинации
16:20, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#выходные
Фото: pixabay.com
24
0

Решение было принято на основании перечня поручений Владимира Путина.

Ижевск. Удмуртия. Работодателям в Удмуртии порекомендовали предоставлять два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики республики.

«В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции сторонами социального партнёрства в Удмуртии были приняты рекомендации работодателям о предоставлении работникам, прошедшим вакцинацию от ковида, двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в документе.

Решение приняла трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором со стороны правительства выступила министр соцполитики и труда Татьяна Чуракова, координатором профсоюзной стороны — председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит, координатором со стороны работодателей — гендиректор АО «Редуктор» Сергей Молчанов.

16:20, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#выходные
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