Работодателям в Удмуртии порекомендовали давать по два выходных сотрудникам после вакцинации

Решение было принято на основании перечня поручений Владимира Путина.

Ижевск. Удмуртия. Работодателям в Удмуртии порекомендовали предоставлять два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики республики.

«В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции сторонами социального партнёрства в Удмуртии были приняты рекомендации работодателям о предоставлении работникам, прошедшим вакцинацию от ковида, двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в документе.

Решение приняла трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Координатором со стороны правительства выступила министр соцполитики и труда Татьяна Чуракова, координатором профсоюзной стороны — председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит, координатором со стороны работодателей — гендиректор АО «Редуктор» Сергей Молчанов.