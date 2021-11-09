Задержка связана с отладкой производственных процессов.

Ижевск. Удмуртия. До 15 ноября родители в Удмуртии получат выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр соцполитики и труда республики Татьяна Чуракова.

«Мне в личные сообщения поступают вопросы о выплатах на детей и ЕДК. Выплата на детей с 3 до 7 лет включительно будет произведена в кратчайшие сроки. До 15 ноября денежные средства поступят на счета родителей», — написала министр.

Она заверила, что до конца текущей недели на расчётные счета получателей поступят средства:

- ЕДК – ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- выплаты в связи с рождением первого ребёнка;

- единовременного пособия при рождении ребёнка;

- ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Татьяна Чуракова отметила, что вопрос по выплатам в связи с рождением третьего и последующих детей находится на контроле. Средства из федерального бюджета уже поступили в нашу республику, сейчас идёт процесс распределения по районам. До конца ноября выплаты будут произведены.

«Волноваться не надо, в настоящее время проводятся технические работы – отладка производственных процессов», — отметила министр.

Телефон горячей линии в Ижевске: 222-899.