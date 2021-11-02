Суд отказался признавать незаконными итоги выборов в Госдуму на двух участках в Ижевске

Один из кандидатов призывал аннулировать результаты на этих участках.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский райсуд Ижевска отказал признать незаконными итоги голосования по результатам выборов в Госдуму России на двух участковых избирательных комиссиях в столице Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Отмечается, что в Первомайский районный суд обратился зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы по Ижевскому одномандатному избирательному округу №34 с административным иском о признании незаконными итогов голосования на двух УИК района, отмене решений этих комиссий об итогах голосования, признании незаконными постановлений территориальной избирательной комиссии Первомайского района Ижевска по результатам рассмотрения жалоб на нарушения избирательного законодательства в ходе проведения выборов.

Истец указал, что зафиксировал ряд нарушений, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления граждан, поэтому итоги голосования должны быть признаны недействительными. Часть нарушений были признаны ТИК Первомайского района, но в удовлетворении жалоб по фактам данных нарушений было отказано.

Суд, выслушав участников процесса, заключение прокурора, исследовав материалы административного дела, административные исковые требования оставил без удовлетворения, поскольку не было установлено нарушений законодательства о выборах, которые могли бы быть признаны существенными нарушениями, не позволяющими выявить действительную волю избирателей.

Решение не вступило в законную силу.