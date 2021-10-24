В Кезском районе Удмуртии мать била детей и держала их на морозе

Женщину лишили родительских прав.



Кез. Удмуртия. Жительница поселка Кез в Удмуртии избивала и не пускала домой в зимнее время своих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Дело о жестоком обращении с несовершеннолетними рассматривалось в суде. С иском о лишении матери родительских прав обратилась администрация Кезского района.

Жалобы на поведение женщины поступали местным властям от ее соседей и педагогов с 2016 года. Страдали дети 2011 и 2013 годов рождения. Было установлено несколько фактов, когда мать отказывалась пускать их в дом зимой. Малышам приходилось ночевать у знакомых. Кроме того, на спине у одного из детей обнаружили гематомы. По словам ребенка, он был избит ремнем за ошибки при написании диктанта. Свои поступки женщина объясняла непослушанием и плохой успеваемостью детей.

За ненадлежащее отношение к родительским обязанностям ранее ее дважды приговаривали к различным наказаниям. В апреле 2021 года детей поместили в реабилитационный центр.

По итогам рассмотрения иска Кезский районный суд лишил женщину родительских прав. Решение в законную силу пока не вступило.