Проект из Удмуртии по спасению диких животных стал финалистом грантового конкурса

Активисты в Селтинском районе ухаживают за погибавшими обитателям леса.

Селты. Удмуртия. Проект из Удмуртии по спасению диких животных вышел в финал российского грантового конкурса. За погибавшими лесными обитателями ухаживают в Селтинском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проект методиста Селтинского районного дома культуры Ксении Шакировой стал финалистом конкурса «Мой проект — моей стране!» форума «Сообщество», который проводит Общественная палата Российской Федерации.

Медведи Маша и Гриша, волчица Лиза, барсуки, кабаны, два зайца постоянно проживают в природном парке в селе Копки в Селтинском районе. Все они в свое время были спасены егерями и неравнодушными жителями. Из естественной среды обитания под опеку людей животные попали при разных обстоятельствах. Кого-то нашли в капкане браконьеров, кто-то в детстве лишился матери.

Новый дом и уход животным обеспечивают активисты. Сохраняя жизни обитателям леса, в Копкинском природном парке ведут большую работу по экологическому воспитанию детей и молодежи, прививая чувство бережного отношения к природе и ее обитателям.

Некоторые подопечные парка после реабилитации способны вернуться в естественные условия. Но так происходит не всегда. Например, волчица Лиза попала в парк в 2017 году. Спустя 2 года была попытка вернуть ее в лес, но стая отвергла новенькую и Лиза вернулась к людям.

Проект «Прикоснись к природе сердцем» поможет приобрести для Копкинского парка новое оборудование и расширить просветительскую программу.

Поддержать проект «Прикоснись к природе сердцем» можно с помощью интернет-голосования на странице форума «Сообщество» в сети «ВКонтакте». Победителей конкурса назовут накануне Дня народного единства на церемонии в Москве.