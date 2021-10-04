С 11 октября в Удмуртии запретят все массовые мероприятия

Заведения общепита будут работать до 23:00.

Ижевск. Удмуртия. Из-за роста заболеваемости коронавирусом с 11 октября в Удмуртии отменяются все массовые мероприятия. Такое решение было принято 4 октября на заседании регионального оперштаба.

«С учетом той ситуации, которая складывается в республике, мы сейчас видим необходимость принятия дополнительных ограничительных мер, в первую очередь они должны быть направлены на то, чтобы рост заболеваемости сократился», - сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Детские игровые комнаты в ТРЦ также работать не будут. Кроме того, новые ограничения коснутся и общепита - заведения должны закрываться не позднее 23:00. Мероприятия, в том числе и концерты, будут под запретом до тех пор, пока заболеваемость в регионе не снизится.

За последнюю неделю в ковид-центры госпитализировали 9,2% или 291 пациента с ковидом. По данным на октябрь, перепрофилировано на 1 тыс. коек больше, чем в период максимальной заболеваемости в 2020 году.