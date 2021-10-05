Итоги дня: планы властей и бизнеса на Тимирязевский лес в Ижевске и низкий темп роста экономики Удмуртии

Главные новости вторника.





Ижевск. Удмуртия. С утра в Удмуртии стало известно о том, что ковид подтвердился ещё у 280 человек. Это новый антирекорд по заболеваемости в республике.

Планы на лес

Власти Ижевска в лице председателя Гордумы Фарита Губаева заверили, что Тимирязевский лес под застройку вырубаться не будет, но дальнейшие планы на его благоустройство имеются.

Надругательство над символом

В Ижевске вынесли приговор уроженцу Орловской области за надругательство над флагом России в день национального стяга. Молодой человек вывесил триколор на улице Карла Маркса и расписал его оскорбительными надписями.

Медленный рост

Удмуртия заняла 83 строчку в рейтинге регионов России по прогнозируемым среднегодовым темпам роста валового регионального продукта (ВРП). Согласно данным Минэкономразвития, ВРП республики в 2022-2024 годах будет расти на уровне 101,1%.

Помощь животным

В Ижевске с 6 по 9 октября пройдёт благотворительная акция для помощи приюту «Кот и пёс». Жители могут принести одеяла, полотенца, постельное бельё. Вещи могут быть старыми, но обязательно стиранные. Пункты приёма будут работать в каждом районе Ижевска с 13:00 до 19:30. Подробнее об адресах можно прочитать в новости.

Ремонт завершён

В Ижевске завершился ремонт 100-метрового участка трамвайных путей в районе остановки «ЦУМ». Скоро начнётся реконструкция самой посадочной площадки.