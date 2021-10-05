Удмуртия оказалась внизу рейтинга по прогнозируемым темпам роста экономики регионов

Ниже Родникового края только Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Коми.

Ижевск. Удмуртия. Минэкономразвития Российской Федерации составило прогноз социально-экономического развития на предстоящие два года. В нём приведена таблица по прогнозируемым среднегодовым темпам роста валового регионального продукта (ВРП) в 2022-2024 годах. Удмуртия по этим показателям оказалась на самых последних строчках.

В лидерах находятся Чукотский автономный округ с 113,9% роста, следом идёт Иркутская область —107,6%. На третьем месте Республика Саха — 105,7%. Четвёртую строчку занимает Московская область — 104,6%, пятую — Приморский край —104,4%.

На последнем 85 месте расположилась Республика Коми, которая стала единственным регионом, где наблюдается спад ВРП (0,3% ежегодно). 84 строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с темпами роста в 100,7%. Чуть выше находится Удмуртия — 101,1%.

Отмечается, что в 2021 году 56,3% суммарного объёма ВРП сформируют 12 регионов страны: Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский и Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан.