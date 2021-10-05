В Ижевске пройдёт благотворительная акция для помощи животным приюта

Можно принести одеяло, постельное, корм, лекарства.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 6 по 9 октября пройдёт благотворительная акция для помощи приюту «Кот и пёс». Об этом сообщает администрация удмуртской столицы.

Неравнодушных жителей просят принести одеяла, полотенца, постельное бельё, можно старое, главное, чтобы оно было чистым.

Также приюту будут полезны моющие средства с хлором и без, грелки, гречка и рис, сухой корм для собак, лечебный корм для больных кошек.

Если нет вещей или еды, можно принести препараты: амоксиклав, циклоферон и баралгин в ампулах, но-шпа в ампулах и таблетках, канефрон в таблетках, шприцы по 1 и 2 мл, жёлтые катетеры, хирургический скальпель, одноразовые пелёнки 90х60, натрия хлорид 0,9% по 100-200 мл, ветмедин 5-10 мг, ипакитине, пропалин.

Передать всё это можно в специальных пунктах в каждом районе города.

В Ленинском районе это клуб «Олимп» на улице Динамовской, 130, клуб «Спектр» на улице оружейника Драгунова, 80, клуб «Бригантина» на улице Тверской, 46, клуб «Профи» на улице Баранова, 66. Пункты работают с 13:00 до 19:30.

В Первомайском районе: клуб «Дружных» на улице Ленина, 58, клуб «Высота 18» на улице Степана Разина, 56, клуб «Чердак» на улице Камбарской, 29. Пункты работают с 13:00 до 19:00.

Также вещи примут в штабе городских проектов «Лифт» на улице Пушкинской, 216 — с 10:00 до 14:00, и штабе добровольчества «Иж-Волонтёр» на улице Красногеройской, 65 — с 17:00 до 19:30.