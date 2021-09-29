Более 8 млрд рублей пособий выплатили жителям Удмуртии через портал соцподдержки

Меньше чем за год работы портала помощь получили около 450 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Около 450 тысяч жителей Удмуртии получают меры социальной поддержки через интерактивный портал. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Удмуртии.

Отмечается, что в ноябре 2020 года запустили обновлённый интерактивный портал социальной защиты населения Удмуртской Республики. На сегодняшний день уже около 450 тыс. жителей региона получают меры соцподдержки через данный ресурс.

«Создание защищённой цифровой среды взаимодействия государственных органов, организаций и граждан – ключевая задача нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

С начала 2021 года в систему поступило более 142 тыс. заявлений на получение услуги, из них 50 тыс. отказов (в основном выплаты пособий «от 3 до 7»). Всего в 2021 году получателями финансовых мер поддержки являются примерно 342 тыс. жителей региона. Через интерактивный портал начислено и выплачено около 8,2 млрд рублей пособий.

Напомним, что на Интерактивном портале социальной защиты населения Удмуртской Республики можно получить информацию о мерах социальной поддержки, ознакомиться с реестром поставщиков социальных услуг, подать электронное заявление на получение госуслуги или записаться на прием в ведомство.

Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала Госуслуг. При их отсутствии нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты для получения данных для работы с порталом.