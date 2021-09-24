Удмуртия представит проекты социально-экономического развития федеральным экспертам

Свою оценку выскажут вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и полпред президента страны Игорь Комаров.

Ижевск. Удмуртия. В начале октября Удмуртия выступит с предзащитой региональных проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утверждённого председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провели очередное совещание с главами субъектов ПФО по вопросу социально-экономического развития.

В этот раз с докладами выступили главы Башкортостана, Татарстана, Самарской и Нижегородской областей. Дмитрий Чернышенко отметил, что регионами за две недели была проведена большая работа. Выполнена диагностика текущего состояния социально-экономического развития и завершен отбор проектов.

«У нас появился первый рабочий вариант перечня инициатив, способных качественно улучшить жизнь людей в этих субъектах. Очень важно, чтобы все проекты прошли через наши инструменты оценки степени влияния на показатели социально-экономического развития, разработанные здесь, в координационном центре, и были синхронизированы с существующими региональными стратегиями, чтобы не было логического противоречия», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров подчеркнул, что аппарат полпреда дал предложения по подходам к отбору проектов и ключевых вопросов, формированию единой информационной базы для принятия решений в формате региональных дашбордов. Вице-премьер предложил четыре критерия приоритизации проектов: голосование экспертов в предметной области о комплексном влиянии проектов на социально-экономическое развитие; обратная связь от граждан; оценка Минэкономразвития; мнение профильного вице-премьера.

«Важно, чтобы презентуемые сегодня проекты оказывали в дальнейшем положительное влияние не только на показатели развития экономики, но и на улучшение самочувствия и качества жизни наших граждан», – добавил Игорь Комаров.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил в течение недели Минэкономразвитию, Координационному центру и Росстату совместно с субъектами обеспечить бесперебойную поставку данных, характеризующих актуальную ситуацию в регионах ПФО.

Следующее совещание состоится через две недели. Свои проекты Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову вместе с Удмуртией представят Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области.