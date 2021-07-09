Закрытие пригородных касс на станции Игра и колумбийский след в убийстве президента Гаити: что произошло минувшей ночью

О чём писали, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем последний рабочий день с утреннего обзора новостей.

Закрытая касса

На станции Игра в Удмуртии с 1 октября закроется пригородная железнодорожная касса. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

При посадке на станции билет можно будет купить в поезде (комиссионный сбор не будет взиматься), в мобильном приложении «Пригород» или «РЖД Пассажирам». Через последний из упомянутых софтов можно приобрести билет на поезда дальнего следования. Также покупка доступна на сайте РЖД.

Штрафы

Минприроды России подготовило законопроект, согласно которому в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся штрафы за загрязнение воздуха, передаёт «Интерфакс».

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей.

Колумбийский след

Глава Минобороны Колумбии Диего Молано Апонте заявил о том, что отставные военные его страны являются предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает «Газета.ru».

Гаити запросила у Колумбии информацию о предполагаемых исполнителях убийства. Проверкой было подтверждено, что подозреваемые являются гражданами Колумбии и отставными военными Национальной армии.

Напомним, что президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.

Больше не опасен

Одним из самых опасных для Земли космических объектов — астероид Апофис — исключили из списка угрожающих планете небесных тел. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Астрономы подтвердили, что в 2029 году астероид с землёй не столкнётся, но пролетит довольно близко — на расстоянии 31 тыс. километров (орбита геостационарных спутников).

В ночь с 13 на 14 апреля 2029 года Апофис можно будет наблюдать невооружённым взглядом. Он будет виден как небольшая звезда.