Звездный дождь: россияне увидят пик метеорного потока Дракониды

Москва. Звездопад можно будет наблюдать в России ближайшим вечером. В ночь на 9 октября ожидается пик метеорного потока Дракониды, передает «МИР 24».

По данным Московского планетария, если небо будет чистым, желания можно начинать загадывать с 16:00 МСК. Звезды будут падать в северо-западной части горизонта. В среднем в течение часа ожидается от 5 до 15 метеоров. Однако возможны и всплески до 100 и даже 400 падений.

Луна скроется за горизонтом после 18:30 МСК, приблизительно через час после захода Солнца, и не помешает наблюдать красивое небесное явление, пообещали астрономы планетария.

Метеорный поток Дракониды назван там благодаря тому, что наблюдается в созвездии Дракона. Его источником стала комета 21Р/Джакобини-Циннера. Отколовшиеся от нее небольшие частицы раз в год попадают в атмосферу Земли, где сгорают со вспышками желтого и красного цветов. Наблюдать Дракониды можно с 6 по 10 октября.