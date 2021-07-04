С начала сезона клещевым энцефалитом заболели 13 жителей Удмуртии

Пожаловались на присасывание клещей более 15 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 15 390 человек, в том числе 2 673 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В Ижевске за помощью обратились 8 018 человек, в Воткинске — 977 человек, в Глазове — 696 человек, в Можге — 629 человек.

В Ижевске укусы клещей зарегистрированы в рекреационных зонах: в парке Кирова — 133 случая (38 детей), в Берёзовой роще — 7 случаев, в сквере Драгунова — 10 случаев (7 детей), в парке Космонавтов — 7 случаев (1 ребёнок), летний сад имени Горького — 3 случая среди детей.

Также ижевчане снимали с себя клещей после походов на кладбища: Южное — 44 случая, Кенское —56 случаев, Западное — 39 случаев, Александровское — 32 случая, Хохряковское — 15 случаев, Татарское — 4 случая.

Управление составило 22 протокола об административном правонарушении по фактам на некачественной акарицидной обработки и отсутствия контроля за качеством проведённых работ. Вынесено 18 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 43 200 рублей

С начала текущего сезона клещевым вирусным энцефалитом заболело 13 жителей региона, в том числе 2 ребенка, клещевым боррелиозом – 17 человек, среди них 1 ребенок.