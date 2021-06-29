Утонувший на Малиновой горе в Ижевске, ущерб от ливней в Ялте и засуха в Бразилии: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Хорошие результаты

Команды из Удмуртии заняли призовые места на Всероссийской робототехнической олимпиаде, сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Соревнование проводится среди школьников и студентов. Республику представляли пять команд. Одна из них стала призёром в творческой категории, другая команда вошла в топ основной категории, третья — заняла второе место в номинации «Лидер гонки». Теперь их ждёт Всемирная олимпиада роботов, которая пройдёт с 18 и 21 ноября.

Кошкин дом

Светло-рыжая кошка по имени Лиса ищет добрых хозяев и новый дом. В прошлом она уже жила с людьми, но стала им не нужна. Ей приходилось жить и растить котят в подвале. Зато сейчас с ней всё в порядке — Лиса живёт на передержке и хочет иметь постоянный дом. Кошечка привита, стерилизована, к лотку приучена.

Был выпившим

В понедельник, 28 июня, спасатели Ижевска вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Этом сообщает Поисково-спасательная служба города.

Около 17:00 в подразделение позвонили очевидцы с Малиновой горы. Они сообщили, что мужчина отдыхал у водоёма, а потом пропал из виду. Жители микрорайона опасались, что он утонул. Прибывшие на место спасатели и водолазы подтвердили страхи очевидцев: мужчина утонул. Его тело подняли в 20:30. По предварительным данным, он был выпившим. Кроме того, этот участок является несанкционированным местом отдыха.

Огромный ущерб

В Ялте посчитали сумму ущерба, нанесённого ливнями и потопами. Об этом пишет RT.

По предварительным данным, ущерб от непогоды составил около 7 млрд рублей. Эту сумму планируется затратить на восстановление города. Стоимость капитальных ремонтов при этом будет существенно выше. Напомним, в середине июня на город обрушился мощный ливень, который вызвал подтопления улиц. Вода проникла также в подвалы ряда домов.

Надо экономить

Министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенту Албукерке призвал жителей страны экономить воду и электричество. Всему причиной — засуха. Об этом пишут «Известия».

Сейчас в правительстве прорабатывается график потребления электричества. Уровень воды на гидроэлектростанции достиг рекордно низкой отметки. Такого в стране не было 91 год.