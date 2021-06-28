Гербер в Удмуртии, ДТП под Астраханью и худой Ким Чен Ын: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Отпраздновали

26 июня в Удмуртии прошёл национальный праздник Гербер. Его провели на территории Вавожского района — родине основоположника государственности республики Кузебая Герда. На празднике выступили звёзды конкурса «Элькуновидение». Общественные организации представили свои проекты: молодёжь, например, показала настольные игры собственной разработки. Кроме того, стало известно место проведения следующего Гербера — он пройдёт в Малопургинском районе.

Кошкин дом

Кот по имени Камыш ищет новый дом. Раньше он жил в квартире с 50 кошками, но его удалось оттуда спасти. Характер у котика хороший: сам гуляет, ходит в лоток без проблем, готов стать верным другом для человека и собратьев. Ему нет разницы, что есть — но от чего-то вкусного никогда не откажется. Котику нужен постоянный дом или передержка.

Не справился с управлением

В 50 километрах от Астрахани произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек. Как пишут «Известия», ВАЗ-2107 перевернулся на въезде в село Зеленга. В машине находились 9 подростков 15-18 лет. По предварительной информации, все пострадавшие, включая водителя, были пьяны. Их госпитализировали. Характер травм не уточняется.

Народ переживает

В КНДР переживают по поводу резкой потери веса руководителем страны Ким Чен Ыном. Как сообщает «Газета.ру», в начале июня текущего года иностранные аналитики говорили, что народный лидер чувствует себя неважно. К такому выводу они пришли исходя из его редких появлений на публике.

Государственные СМИ КНДР долго умалчивали какую-либо информацию о состоянии Ким Чен Ына. Недавно они привели слова жителя Пхеньяна, который утверждает, что народ убит горем: «Вид уважаемого генерального секретаря, выглядящего измождённым, так сильно разбивает сердце нашего народа», — сказал он.