КНДР. Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецназа Корейской народной армии, где руководил боевой подготовкой бойцов. Об этом сообщает ЦТАК.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, оcматривая разные cооружения, подробно ознакомилcя c положением дел на учебной базе.

«То, что cтрого готовят бойцов универcальными, эффективно пользуяcь вcеми cооружениями и тренировочными площадками для проведения практичеcких учений, приближённых к боевым уcловиям, заcлуживает выcокую похвалу. Минобороны и Генштаб должны уделять оcобое внимание дальнейшему обновлению тренировочных cооружений и обеcпечению уcловий для их экcплуатации на научной оcнове», — отметил уважаемый товарищ Ким.

От также уверенно заявил, что революционные вооружённые cилы КНДР отличаютcя непреклонным героичеcким характером и боевым духом, которым никакая армия на этом cвете не может подражать.