Жителя Воткинска осудили за ложное минирование кафе

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 60-летнего мужчину за ложное минирование. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента в Удмуртской Республике.

Установлено, что в марте 2021 года лже-террорист позвонил на пульт «112» и сообщил оператору о готовящемся взрыве в здании одного из кафе Воткинска.

Виновник явился с повинной и раскаялся в опрометчивом поступке.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Мужчина свою вино полностью признал. Ему назначили наказание в виде лишения на 1 год условно, с аналогичным испытательным сроком.