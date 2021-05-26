Первое место команды из Удмуртии на хакатоне, обязательная вакцинация в Якутии и лунное затмение: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Цифровой прорыв

Команда из Удмуртии заняла первое место в хакатоне на Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», прошедшем 21-23 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи Удмуртской Республики.

По правилам соревнований, участникам даются кейсы — их в основном предлагают известные компании. Кейс включает в себя описание проблемной ситуации, для которой требуется решение. Решение кейса — создание приложения, программы или технологии. По итогам одного из соревнований первое место получила команда из Удмуртии, решив кейс госкорпорации Росатом. Участники разработали систему, которая позволяет следить за состоянием зданий и сооружений, что для атомных объектов максимально важно. Вместе с тем в топ-8 по этому же кейсу вошла команда студентов из Удмуртского государственного университета.

Человек для неё — весь мир

Ласковая и милая кошечка Василиса ищет себе семью. Пятилетняя котесса всегда радуется человеку, готова постоянно с ним обниматься. Отсутствие зубов — не проблема, она приучена есть и влажный, и даже сухой корм, однако в силу таких особенностей нужен тщательный контроль за полостью рта.

Открестились

Накануне, 25 мая, глава Якутии заявил о проведении в республике обязательной вакцинации. При этом главный санитарный врач региона добавила, что отказ от вакцинации возможен в письменном виде. Тех, кто не стал прививаться без уважительной причины, будут штрафовать.

«Известия» позже отметили, что власти сибирского региона скорректировали постановление главы республики. В новой версии документа отсутствует слово «обязательная». Теперь там говорится про «обеспечение массовой вакцинации». Отметим, что вакцинация проводится добровольно.

Потемним

Лунное затмение состоится в среду, 26 мая. Как пишет «Газета.Ру», это явление происходит раз в 12 лет. Полная фаза затмения продлится всего 14,5 минут. В это время северный край Луны будет ярче остальной части, поскольку находится на границе тени. Полное лунное затмение состоится в 14:19 по московскому времени, однако увидеть его смогут только жители западного побережья Северной Америки, Восточного побережья Азии, а также Австралии и Индонезии. В России его увидят только жители юго-восточной Сибири (Красноярский край, Хакасия, Тува, Иркутская область) и Дальнего Востока.

Кроме того, земной спутник подойдёт на максимально близкое к нашей планете расстояние — 362 тыс. км. Суперлуние случится в 4:52 по московскому времени и будет доступно для наблюдения по всей стране.