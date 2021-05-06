В Удмуртии скончалась настоятельница Успенского женского монастыря игумения Афанасия

Она возглавляла обитель 25 лет.

Воткинск. Удмуртия. В селе Перевозное в возрасте 82 лет скончалась настоятельница Успенского женского монастыря игумения Афанасия. Она возглавляла обитель 25 лет, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

«Сколько себя помню, всегда молилась. Моя мама была верующим человеком – она с детства учила нас молиться. Детство было тяжелым, нас было четверо детей в семье, а мама во время войны осталась одна, одна поднимала такую большую семью. В тяжелых нуждах она всегда молилась Богу и учила этому же нас», - рассказала она в интервью в 2016 году.

Отпевание и погребение матушки состоится 7 мая. В 08:00 митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин начнет Богослужение.

Наша справка: Адамова Анастасия Петровна родилась 2 января 1939 года в Ульяновской области.

В 13 лет начала работать в колхозе. С 1965 года училась в педагогическом училище и работала ночной няней в детском саду.

С 1985 года, переехав в Ижевск, стала нести послушания в Ижевском епархиальном управлении.

Работала помощником завхоза, уборщицей, после ее назначили делопроизводителем Управления, а позднее и сторожем.

В 1993 году Афанасия приняла монашеский постриг и ушла в Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье.

В марте 1996 года ее перевели в штат Успенского женского монастыря при Вознесенском храме села Перевозного.

В 1998 году Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил ее в качестве настоятельницы монастыря.

В 2005 году она получила сан игумении.