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Около 900 ижевчан примут участие в Эстафете Мира 9 мая

11:15, 29 апреля, 2021
Юрий Абашев
Около 900 ижевчан примут участие в Эстафете Мира 9 мая
11:15, 29 апреля, 2021
Юрий Абашев
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#эстафета
Фото: pixabay.com
177
0

Маршрут забега пройдёт по центральным улицам города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая состоится легкоатлетическая Эстафета Мира, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В стартах примут участие 25 школьных команд — победители и призёры эстафет «Дружба». Для ребят это будет финальное состязание. Вместе с ними побегут команды учреждений среднего и высшего профессионального образования, промышленных предприятий и ижевских организаций. Ожидается, что в эстафете примут участие около 900 человек.

Лучших бегунов наградят кубками и медалями.

Отметим, что на время проведения забега, 9 мая с 12:00 до 15:00 ограничат движение транспорта по маршруту эстафеты:

  • улицу Пушкинскую, от улицы Красногеройской до переулка Широкий;
  • улицу Красногеройскую от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
  • улицу Коммунаров от улицы Красногеройской до улицы Лихвинцева;
  • улицу Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров.
11:15, 29 апреля, 2021
Юрий Абашев
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#эстафета