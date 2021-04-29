Около 900 ижевчан примут участие в Эстафете Мира 9 мая

Маршрут забега пройдёт по центральным улицам города.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая состоится легкоатлетическая Эстафета Мира, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В стартах примут участие 25 школьных команд — победители и призёры эстафет «Дружба». Для ребят это будет финальное состязание. Вместе с ними побегут команды учреждений среднего и высшего профессионального образования, промышленных предприятий и ижевских организаций. Ожидается, что в эстафете примут участие около 900 человек.
Лучших бегунов наградят кубками и медалями.
Отметим, что на время проведения забега, 9 мая с 12:00 до 15:00 ограничат движение транспорта по маршруту эстафеты:
- улицу Пушкинскую, от улицы Красногеройской до переулка Широкий;
- улицу Красногеройскую от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
- улицу Коммунаров от улицы Красногеройской до улицы Лихвинцева;
- улицу Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров.