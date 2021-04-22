Передвижной музей «Поезд Победы» приедет в Ижевск 25 апреля

Чтобы посетить экспозицию, нужно зарегистрироваться.

Ижевск. Удмуртия. Поезд Победы прибудет на станцию «Ижевск» 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Прогуляться по выставке, рассказывающей о Великой Отечественной войне, можно будет с 10:00 до 20:00. Для погружения в военные годы внутри поезда оборудовали 18 видеостен, 12 тач-столов, 50 видеопроектов. Ни в одном музее мира сегодня нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре.

Прототипом главного героя экспозиции стала машинист паровозной колонны Елена Чухнюк, перевозившая в те годы эшелоны с оружием к линии фронта. Аудиогидом выступила заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Она выступает собирательным образом поколения Великой Отечественной войны.

Чтобы попасть на выставку, нужно зарегистрироваться на сайте, сделать это можно с 23 апреля. После регистрации на электронную почту придет билет, по которому можно бесплатной прийти на экспозицию одному взрослому и его детям. Отметим, что количество мест будет ограничено.

Прийти нужно за 5 минут. Посетителей соберут группой в здании пригородного вокзала.

Помимо экспозиции, желающие смогут собрать и разобрать АК-47, посмотреть на выступление ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас».

Если посетить выставку хочется, но не получается, на сайте проекта есть виртуальный тур по передвижному музею.