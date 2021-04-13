Разбираем чемоданы: жителям Удмуртии придется отказаться от весеннего отдыха на курортах Турции

Россия приостановила авиасообщение с Республикой до июня.

Ижевск. Удмуртия. Туристам Удмуртии, собравшимся весной на турецкие курорты, придется отложить отдых в этой стране. Напомним, с 15 апреля Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу в Республике.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Москвы не носит политического характера, а обусловлено только ростом заболеваемости коронавирусом.

По информации аналитической службы Ассоциации туроператоров, на период с середины апреля по конец мая туры в Турцию забронировали 533 200 российских туристов. Общая стоимость путевок составила 32 млрд рублей.

«В прошлом году я менял Тунис на Сочи (неравноценный размен, но в отпуск хотелось). В этом году Турцию придется разменивать на что-то, либо деньги возвращать. В порядке очереди все делает турагент. Путевку я взял буквально на прошлой неделе», - рассказал «Сусанину» Михаил Филимонов.

«Пока сказали либо менять направление, либо менять даты вылета», - рассказывают туристы.

«Мы бронировали сами, на «Букинге», хотели лететь в Стамбул, это моя мечта. Должны были вылетать из Казани 19 апреля. В авиакомпании сказали, ждать письма на электронную почту, отель отменить можно, но я еще питаю иллюзии, что смогу отдохнуть», - поделилась с изданием Анна Акылбекова.

«У нас таких 5 человек на работе, кто собирался весной лететь в Турцию. Кто-то теперь собирается ехать отдыхать в Сочи», - рассказала «Сусанину» Юлия Соколовская.

По словам тех, кто живет в Турции, обстановка в обществе пока такая же, как и была. Те, кто планировал вылетать до 15 числа, возвращаются по расписанию.

«Много было переносов с 2019 года и мая 2020 года на этот же период. Да и новые заявки также есть. Сами понимаете, люди устали сидеть взаперти, дома и на огородах, они хотят выехать», - рассказала «Сусанину» директор ООО «ТА «ИНКОМТУР» Екатерина Мерзлякова.

Одни отнеслись к новому решению российских властей спокойно, а для других это оказалось новым испытанием. «Удар сильный, его никто не ждал, я уверена. Мы с коллегами только начали входить в рабочий режим, и опять нас ситуация подвела. На данный момент лично я работаю психологом, потому что люди не верят, что это правда, они уже не знают, как быть и что делать. Для меня лично это «мартышкин труд». Вместо того, чтобы как руководитель я могла развивать турагентство, я успокаиваю как сотрудников, так и туристов, плюс на меня ложатся затраты без оплаты по перебронированию», - поделилась директор «ИНКОМТУР».

В настоящее время турагентства Удмуртии ждут «отмашек» от туроператоров. Уже сейчас «Coral Travel», «Sunmar» и «TUI» предлагают туристам перебронировать туры на период с октября 2021 года по май 2022 года без изменения стоимости и с сохранением отелей, количества ночей. Все заплаченные на поездку деньги сохранят на депозите. Свои условия вскоре также должны озвучить туроператоры «Пегас Туристик», «Анекс Тур», «Интурист».

По словам Екатерины Мерзляковой, россияне, которые вылетают в Турцию 13 и 14 апреля, успеют отдохнуть, как и планировали. Аннуляция коснется тех, чей отпуск должен был начаться с 15 апреля. «У нас механизм уже отработан. Ни одного «брошенного» туриста нет, мы поможем решить, как лучше поступить», - добавила она.

Турагентства советуют людям не расстраиваться и в первую очередь связаться со своим менеджером. Он поможет решить вопрос по времени отпуска, расскажет о решениях туроператора, предложит перебронировать отдых либо оформить возврат.

«Сейчас у туристов нет дикой паники. Когда это происходит второй раз, лично нам уже не так страшно, да и туристы сейчас тоже более понимающие. Мы все знаем, что это политика, нужна заполняемость российских курортов. В 2020 году из-за пандемии хорошо поднялись и Крым, и Краснодарский край. Турция открыта – вновь может возникнуть недозаполненность наших мест отдыха», - рассказала директор турфирмы «Горящие путевки» Дарья Денисламова.

По ее словам, тем, кто хочет за границу, стоит немного повременить. «Сейчас мы пока будем ждать открытия других стран. Италия объявила, что со 2 июня планирует открыть туристический сезон, ждем Египет и Кипр. Сейчас остается только ждать, это решение могут и отменить, и продлить – непредсказуемо, но не стоит паниковать», - успокоила туристов Дарья Денисламова.

Попытку таким решением повысить популярность российского юга видят и в «ИНКОМТУРе». «Были выделены деньги на туры с кешбэком по России, но они оказались даже дороже, чем заграница. Поэтому сейчас пытаются «загнать» туристов отдыхать в Россию, но у туриста есть и должен быть выбор. Нам политики не понять до конца», - пояснила директор компании.