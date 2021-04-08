Количество официально безработных в Удмуртии снизилось до 10,3 тысячи человек

В начале года на учете в службе занятости состояло более 16 тыс. безработных граждан.

Ижевск. Удмуртия. Количество официально безработных в Удмуртии снизилось до 10 289 человек. Об этом по состоянию на начало апреля сообщает пресс-служба Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики. В начале года на учете в службе занятости состояло 16 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на 1 апреля составил 1,34% от экономически активного населения (0,96% - годом ранее). При этом в Воткинске, Глазове, Ижевске, Сарапуле, Увинском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах этот показатель ниже.

В ведомстве отмечают увеличение спроса на рабочую силу с начала года. Если за первые три месяца прошлого года в службу занятости поступили данные о 14,1 тыс. вакансий, то в этом году – о 21 тыс.

Традиционно востребованными остаются рабочие профессии. Их доля составляет 69% от общего количества вакансий.