Опыт Удмуртии в области национальной политики могут распространить на другие регионы

С этого года в республике стали проводить межконфессиональные спартакиады.

Ижевск. Удмуртия. Успешные проекты Удмуртии в области национальной и межконфессиональной политики могут распространить на другие регионы. Об этом по итогам круглого стола с участием делегации Комитета по делам национальностей Госдумы заявил председатель комитета Валерий Газзаев.

«В Удмуртской Республике среди всех субъектов самый высокий показатель благополучия межнациональных отношений. А значит успешный опыт в реализации государственной национальной политики России, и достижения региона можно рекомендовать другим субъектам. Отмечу и эффективную работу министра по национальной политике Ларисы Николаевны Бурановой. Для нашей многонациональной страны вопросы реализации национальной политики прочно стоят в одном ряду с вопросами обороноспособности и безопасности. В дальнейшем мы должны на системной основе продолжить работу по реализации основных направлений стратегии государственной национальной политики. И в этом плане важно использовать успешный опыт», - цитирует Газзаева пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Среди успешных проектов в Удмуртии можно назвать создание медиаконтента на удмуртском языке молодежной организацией «Ресурсный центр Куара». По данным Миннаца, активисты запустили Школу удмуртского блогера, видеошколу «Тамга», видеокурсы удмуртского языка, а также подкасты для родителей «Ныло-пиё».

В Удмуртии каждый год растет число получателей грантов среди национально-культурных объединений. Например, на конкурсы Фонда президентских грантов в прошлом году было подано более 200 проектов, причем в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» и «Сохранение культурного наследия» поступило 48 заявок от национально-культурных объединений и 24 заявки от религиозных организаций – это треть от всего количества. В итоге в сфере межнациональных отношений сумма поддержки составила более 13 миллионов рублей.

В этом году впервые в Удмуртии прошла межконфессиональная спартакиада. Уже прошли состязания на лыжне и за шахматным столом. Впереди – настольный теннис и скандинавская ходьба. Спартакиада не разделяет представителей различных религий, а объединяет их под эгидой здорового образа жизни. Как отметил митрополит Викторин, в республике мирно живут последователи 5 основных конфессий: православия, ислама, иудаизма, лютеранства и старообрядчества.

«Между нами не было никогда конфликтов. Мы никогда ничего не делили. А что делить, если дети наши учатся вместе в одних школах, сами мы работаем на одних предприятиях и едим один хлеб, испеченный на одном хлебокомбинате? Компактное проживание научило добрососедским отношениям», - рассказал митрополит.