Успех фигуристки Туктамышевой на чемпионате мира, эксперимент российских учёных по полёту человека на Луну и старт эстафеты олимпийского огня в Японии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем солнечный четверг с подборки интересных новостей из разных уголков света.

Результат Туктамышевой

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на чемпионате мира после короткой программы. Соревнования прошли 24 марта в Стокгольме.

Спортсменка получила 78.86 баллов

Первое место заняла россиянка Анна Щербакова (81 балл). Второе место — японка Рика Кихира (79,08 балла).

Тест записи в школу

В Удмуртии 25 марта пройдёт народное тестирование доработанного функционала сервиса «Запись в школу». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Электронная запись во все школы одновременно откроется в 15:00. Пройти тестовую запись можно на сайте госуслуг по ссылке. Заявления в рамках тестирования рассматриваться не будут и их удалят.

Для подачи заявления у пользователя должна быть учётная запись портала госуслуг с уровнем «подтверждённая».

Лунная тренировка

Шесть добровольцев примут участие в эксперименте по имитации полёта к Луне на космическом корабле «Орлёнок». Об этом пишет RT со ссылкой на ответственного исполнителя проекта, сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Сергея Пономарёва.

«Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», — отметил учёный.

Эксперимент пройдёт в середине апреля и продлится две недели. В экипаже будет четверо мужчин и две женщины из числа сотрудников Института медико-биологических проблем РАН.

Антисоветский вандализм

В Сербии разбили звезду на памятнике советским солдатам. Об этом пишут «Известия».

Памятник советским солдатам находится в селе Опорница. О факте вандализма сообщил Союз организаций бойцов народно-освободительных войн Сербии.

«Неизвестные осквернили памятную плиту бойцам славной Красной армии в селе Опорница вблизи Крагуеваца, разбив пятиконечную звезду на плите. Весь свободолюбивый народ, приверженный антифашизму и патриотизму, самым острым образом осуждает этот вандализм больных умов, которые не ценят свободу, честь и достоинство своей страны и народа», — говорится в сообщении организации.

Старт огня

В японской Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Обратный отсчет до летних игр в Токио стартовал на стадионе J-Village. Первой в эстафете приняла участие футболистка Азуса Ивасимидзу. Забег продлится 121 день, за это время факел пронесут по 859 муниципалитетам в 47 префектурах страны. В эстафете примут участие порядка 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.