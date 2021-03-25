Успех фигуристки Туктамышевой на чемпионате мира, эксперимент российских учёных по полёту человека на Луну и старт эстафеты олимпийского огня в Японии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем солнечный четверг с подборки интересных новостей из разных уголков света.
Результат Туктамышевой
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на чемпионате мира после короткой программы. Соревнования прошли 24 марта в Стокгольме.
Спортсменка получила 78.86 баллов
Первое место заняла россиянка Анна Щербакова (81 балл). Второе место — японка Рика Кихира (79,08 балла).
Тест записи в школу
В Удмуртии 25 марта пройдёт народное тестирование доработанного функционала сервиса «Запись в школу». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Электронная запись во все школы одновременно откроется в 15:00. Пройти тестовую запись можно на сайте госуслуг по ссылке. Заявления в рамках тестирования рассматриваться не будут и их удалят.
Для подачи заявления у пользователя должна быть учётная запись портала госуслуг с уровнем «подтверждённая».
Лунная тренировка
Шесть добровольцев примут участие в эксперименте по имитации полёта к Луне на космическом корабле «Орлёнок». Об этом пишет RT со ссылкой на ответственного исполнителя проекта, сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Сергея Пономарёва.
«Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», — отметил учёный.
Эксперимент пройдёт в середине апреля и продлится две недели. В экипаже будет четверо мужчин и две женщины из числа сотрудников Института медико-биологических проблем РАН.
Антисоветский вандализм
В Сербии разбили звезду на памятнике советским солдатам. Об этом пишут «Известия».
Памятник советским солдатам находится в селе Опорница. О факте вандализма сообщил Союз организаций бойцов народно-освободительных войн Сербии.
«Неизвестные осквернили памятную плиту бойцам славной Красной армии в селе Опорница вблизи Крагуеваца, разбив пятиконечную звезду на плите. Весь свободолюбивый народ, приверженный антифашизму и патриотизму, самым острым образом осуждает этот вандализм больных умов, которые не ценят свободу, честь и достоинство своей страны и народа», — говорится в сообщении организации.
Старт огня
В японской Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».
Обратный отсчет до летних игр в Токио стартовал на стадионе J-Village. Первой в эстафете приняла участие футболистка Азуса Ивасимидзу. Забег продлится 121 день, за это время факел пронесут по 859 муниципалитетам в 47 префектурах страны. В эстафете примут участие порядка 10 тыс. человек.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.