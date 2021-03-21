Удмуртия примет участие в международной акции «Час земли»

Для участия необходимо отказаться от использования электричества на один час.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия примет участие в акции «Час земли», которая пройдёт 27 марта. Об этом сообщает Минприроды Удмуртской Республики.

В последнюю субботу марта по всему миру ежегодно на один час участники акции отключают свет и электроприборы. В Удмуртии это можно сделать с 20:30 до 21:30 в знак неравнодушия к будущему планеты. Принять участие в событии может любой желающий.

В этом году «Час земли» будет посвящён теме открытости экологической информации.