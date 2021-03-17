Шесть египтян и три иракца: кто в 2020 году в Удмуртии получил гражданство России

Подавляющее большинство при этом составили приезжие из бывших советских республик.

Ижевск. Удмуртия. МВД по Удмуртской Республике за 2020 год предоставило гражданство России 908 иностранцам и лицам без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В упрощённом порядке российское гражданство получили: 216 человек из Украины, 201 — из Таджикистана, 142 — из Азербайджана, 80 — из Узбекистана, 76 — из Армении, 68 из Казахстана, 27 из Молдовы, из Грузии — 15, Беларуси — 12, Киргизии — 9, Туркмении — 6.

Кроме того, гражданами России стали шестеро приезжих из Египта, трое из Ирака, а также по двое — из Абхазии, Вьетнама и Турции; по одному — из Венгрии, Индии, Йемена, Латвии, Нигерии, Пакистана, Польши, Саудовской Аравии, Сербии, США, Туниса и Швеции.

В МВД напоминают, что с 24 июля 2020 года действует упрощённый порядок получения российского паспорта для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана. Основанием является наличие действительного вида на жительство, при этом непрерывное проживание в течение пяти лет, как того требует закон, необязательно.

Так, благодаря новому упрощённому порядку, российские документы получили 56 граждан из вышеперечисленных стран. Ещё 483 человека проживают с видом на жительство.