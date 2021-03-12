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Живущая в Ижевске ветеран войны Евдокия Князева отпраздновала 100-летний юбилей

11:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
Живущая в Ижевске ветеран войны Евдокия Князева отпраздновала 100-летний юбилей
11:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Долгожительнице вручили поздравительное письмо от Владимира Путина.

Ижевск. Удмуртия. Живущей в Ижевске Евдокии Князевой, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На юбилей Евдокия Матвеевна получила подарки от представителей городских и республиканских властей, а также поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

Евдокию Князеву призвали на фронт в ноябре 1942 года. В составе 2 полка аэростатов заграждения она защищала центр  Москвы от пикирующих и низколетящих гитлеровских бомбардировщиков. Домой девушка вернулась в июле 1945 года. Работала в колхозе, обзавелась семьёй и вырастила шестерых детей, за что получила Ордена материнства 1 и 2 степеней. Также Евдокия Матвеевна имеет награды за участие в войне.

11:00, 12 марта, 2021
Юрий Абашев
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны