Православные Удмуртии отмечают праздник Рождества Христова

Главные торжества прошли в Михайло-Архангельском соборе Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии 7 января празднуют Рождество Христово. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин возглавил центральные торжества, которые прошли в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ижевской местной епархии.

Вечером 6 января Викторин возглавил Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и утрени. В полночь владыка провёл Божественную литургию, в которой также были зачитаны рождественские послания патриарха Кирилла и митрополита Викторина.