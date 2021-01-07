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Православные Удмуртии отмечают праздник Рождества Христова

14:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
Православные Удмуртии отмечают праздник Рождества Христова
14:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
345
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Рождество\n#епархия
Фото: Пресс-служба Ижевской епархии
345
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Главные торжества прошли в Михайло-Архангельском соборе Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии 7 января празднуют Рождество Христово. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин возглавил центральные торжества, которые прошли в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ижевской местной епархии.

Вечером 6 января Викторин возглавил Всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и утрени. В полночь владыка провёл Божественную литургию, в которой также были зачитаны рождественские послания патриарха Кирилла и митрополита Викторина.

14:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Рождество\n#епархия