Ограничение продажи алкоголя в Сарапуле, запрет Путину посещать Олимпиады и список самых богатых семейных кланов США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Еще одна рабочая неделя завершается в Удмуртии. Утро пятницы, 18 декабря, начинаем с традиционного обзора новостей, о которых чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Трезвый вечер:

Вечером в пятницу в Сарапуле ограничат продажу алкоголя. По данным пресс-службы администрации города, связано это с открытием главной елки.

С 18:00 до 19:00 нельзя торговать спиртным на площади перед зданием администрации, ограниченной улицами Надежды Дуровой, Горького, Раскольникова и набережной Камы.

Напомним, с 18 по 27 декабря в Сарапуле пройдут торжественное зажжение городских новогодних ёлочек. Так, 18 декабря массовые гуляния ожидаются в Центральном сквере, 20 декабря – в Горсаду имени Пушкина, 23 декабря – у ДК «Заря», а 27 декабря – у ДК «Электрон».

Рядом с ёлочками организованы аттракционы и горки.

«Пацан к успеху шел»:

В Воткинске за попытку совершения грабежа в винно-водочном магазине задержали 18-летнего юношу. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, молодой человек вошел в магазин, перепрыгнул через прилавок и напал на женщину-продавца. Он несколько раз ударил ее по лицу, после чего попытался похитить алкогольную продукцию.

Продавец не растерялась, нажала тревожную кнопку, после чего горе-грабитель сбежал, бросив добычу. Нашли злоумышленника по следам рук. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Вам не рады:

Российских чиновников и членов Олимпийского комитета России (ОКР) отстранили от Игр на два года. Об этом пишет «Газета» со ссылкой на ТАСС.

Ранее Спортивный арбитражный суд отстранил от участия в международных соревнованиях спортсменов из России. Ограничения продлятся до 16 декабря 2022 года.

Кроме того, по данным «Ленты» , тот же суд запретил посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры президенту России Владимиру Путину. Под запрет попали также члены правительства России: министры и их заместители, премьер-министр и его заместители, а также депутаты Государственной Думы.

Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Похолодание:

Жителей центральной части России предупредили о похолодании. По данным РГ , прогнозом поделился руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Аномально холодная погода ожидается на юге европейской части России. В Ростове, например, ночью столбики термометров опустятся до -5, -10 градусов по Цельсию, что ниже нормы на 4-6 градусов.

На севере Центрального федерального округа отклонение от нормы будет со знаком плюс. Связано это с поступлением теплого воздуха с Атлантики.

Самые-самые:

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых семейных кланов США. «РенТВ» сообщает, что в рейтинг вошли 50 семей.

Так, возглавили список наследники американского ретейл-гиганта Walmart Уолтоны. Их суммарное состояние оценивается в 247 млрд долларов. Трое детей основателя корпорации входят в список 20 богатейших бизнесменов мира.

Второе место заняла семья Кох. Она владеют 84% акций компании Koch Industries и состоянием в 100 млрд долларов. Следом за ними расположилась семья Марс – владельцы одноименного производителя продуктов питания. Компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M&M’s. Совокупное состояние семьи оценивается в 94 млрд долларов.