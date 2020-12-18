В Удмуртии назвали победительниц конкурса красоты для девочек «Чеберинка-2020»

Жюри выбрало лучших в трех возрастных категориях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошел финал конкурса красоты и таланта «Чеберинка-2020». Об этом сообщают организаторы.

Напомним, конкурс проводился впервые среди девочек от 6 до 16 лет. В рамках «Чеберинки» юные красавицы принимали участие в мастер-классах по прикладному творчеству, дефиле, фотопозированию.

Всего за корону боролись 50 девочек, а в финал прошли только 14. Конкурс проходил в трех возрастных категориях – от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 13 до 16 лет.

В финале красавицы представили визитную карточку – самопрезентацию, художественный номер по удмуртским сказкам, дефиле в эко-костюмах, дефиле в национальных костюмах, также девочки отвечали на интеллектуальные вопросы и представили свои работы прикладного творчества.

В старшей возрастной категории победу одержала Снегирева Софья из Вавожского района, в категории от 10 до 13 лет лучшей стала Шумилова Анна из Можгинского района, а самой маленькой победительницей стала Головизнина Дарья из Якшур-Бодьинского района.