В Ижевске объявили имена победительниц конкурса «Чеберай-2020»

Главный приз конкурса — путёвка в Диснейленд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялся финал национального конкурса красоты и таланта «Чеберай-2020». Об этом сообщается на официальном сайте министерства национальной политики Удмуртии.

Жюри выбирало победительниц в трёх возрастных категориях: 18-35 лет, 35-55 лет, 55 лет и старше. В первой возрастной категории победила Ксения Байданова из Шарканского района, во второй категории — Алевтина Макарова из Увинского района, а в третьей — Алевтина Тарасова из Алнашского района. Приз зрительских симпатий достался Альбине Наговицыной. Главный приз — поездку в Диснейленд — получила Ксения Байданова.

Автор проекта «Марафон женского творчества «Чеберай» Ксения Широбокова объяснила, как именно жюри оценивало участниц: «Прежде всего наша участница должна владеть удмуртским языком. Потом уже она красивая внешне и с богатым внутренним миром. Знание культуры. Общественная деятельность. И она – лидер, за которой пойдёт следующее поколение».