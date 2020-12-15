В Удмуртии наградили детей-героев

Они проявили смелость и отвагу в экстремальных ситуациях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 декабря наградили детей-героев, проявивших отвагу в экстремальных ситуациях. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего наград были удостоены 6 детей.

15-летний уроженец Сарапула Николай Михалёв получил нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни своего отца. Ему диагностировали острый лейкоз, а мальчик стал для него донором костного мозга. Также Николай в период восстановления отца после лечения помогал семье.

Также знак «Горячее сердце» получили Арсений Дьяконов и Руслан Клишин из Воткинского района, которые спасли пожилую женщину из горящего дома и не допустили распространения пожара.

Посмертно «Горячим сердцем» был награждён сарапульчанин Антон Шикалов, ценой собственной жизни спасший двух младших сестёр из горящего дома.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» наградили Артёма Дубровских и Даниила Левитских, которые спасли первоклассника из ледяной воды.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» удостоился 15-летний Михаил Полуэктов, спасший тонущего подростка.

Благодарственные письма сенатора Совета Федерации получили 15-летний Дании Румак и 17-летний Станислав Аввакумов — за смелость, проявленную в ходе задержания преступника. Также Благодарственное письмо от сенатора получила 10-летняя Марина Хабарова, спасшая детей от пожара.