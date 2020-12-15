В рамках «охотничьего» рейда за выходные в Удмуртии проверили более 300 автомобилей

Инспекторы выявили 2 нарушения.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минприроды вместе с правоохранителями в минувшие выходные вышли в «охотничий» рейд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки инспекторы выявляли факты незаконных отстрелов лосей и провоза охотничьих ресурсов. В темное время суток на пяти постах проверили 36 охотников и более 300 автомобилей. В результате удалось выявить 2 случая нарушения правил охоты. В свою очередь сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 фактов нарушений правил дорожного движения.

Злоумышленникам грозит административный штраф до 4 тыс. рублей либо лишение права охоты до 2 лет. Всего в 2020 году изъято 3 незаконно отстреленных животных и выявлено более 500 нарушений законодательства в области охоты.