Количество официально безработных в Удмуртии за месяц снизилось на 5 тысяч человек

На 1 декабря 2020 года безработными являются 17 574 человека.

Ижевск. Удмуртия. Количество официально зарегистрированных безработных в Удмуртии вновь снизилось. На сайте Министерства социальной политики Удмуртской Республики сообщается, что на 1 декабря 2020 года безработными являются 17 574 человека — это на 5 тыс. меньше, чем месяцем ранее, но на 10 тыс. больше, чем на 1 декабря 2019 года.

Уровень безработицы на 1 декабря 2020 года составил 2,3% от экономически активного населения, в то время как месяцем ранее он составлял 3,02%, а годом ранее — 0,87%.