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Количество официально безработных в Удмуртии за месяц снизилось на 5 тысяч человек

08:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Количество официально безработных в Удмуртии за месяц снизилось на 5 тысяч человек
08:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
878
0
#безработица\n#Удмуртия\n#общество
Фото: pixabay.com
878
0

На 1 декабря 2020 года безработными являются 17 574 человека.

Ижевск. Удмуртия. Количество официально зарегистрированных безработных в Удмуртии вновь снизилось. На сайте Министерства социальной политики Удмуртской Республики сообщается, что на 1 декабря 2020 года безработными являются 17 574 человека — это на 5 тыс. меньше, чем месяцем ранее, но на 10 тыс. больше, чем на 1 декабря 2019 года.
Уровень безработицы на 1 декабря 2020 года составил 2,3% от экономически активного населения, в то время как месяцем ранее он составлял 3,02%, а годом ранее — 0,87%. 
За январь-ноябрь 2020 года безработными были признаны 44 792 человека. Наибольшее увеличение численности безработных остаётся в Завьяловском районе и Ижевске.
08:30, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
878
0
#безработица\n#Удмуртия\n#общество