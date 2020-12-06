В Ижевске серийного похитителя велосипедов отправили в колонию строгого режима

Его добычей стали 5 «железных коней».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили серийного похитителя велосипедов, ранее уже привлекшегося к ответственности за кражи и грабежи. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что в июне-июле 2020 года злоумышленник похищал из подъездов домов в Устиновском районе велосипеды в ценовом диапазоне от 5 000 до 27 000 рублей. При помощи пассатижей он срезал противоугонные тросы.

Таким образом, он угнал, а затем продал 5 велосипедов. Часть из них в дальнейшем удалось вернуть владельцам. Похитителя удалось задержать при попытке кражи очередного «железного коня».

Суд признал 31-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде заключения в колонии строгого режима на срок 2 года 6 месяцев. Также были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших на сумму 5 000 и 20 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.