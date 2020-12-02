Открытие парка Горького в Глазове, дефицит новогодних игрушек и допросы узников концлагерей: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду, 2 декабря, начинаем с традиционной подборки новостей.

Глазов:

Парк Горького в Глазове откроют 13 декабря. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов.

Сейчас на новой площадке парка устанавливают ёлку, там же появится горка высотой в 4 м.

«Вчера в парке завершились строительные работы. Сегодня с городской комиссией в очередной раз побывали на объекте, который строители подготовили к сдаче», - написал Коновалов.

Напомним, парк реконструировали по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там заменили асфальт, высадили новые деревья и цветы, поставили новые скамейки, перенесли и отреставрировали памятник Максиму Горькому, установили стационарную сцену и другое.

Сейчас власти ищут предпринимателей для зоны фуд-корта, а также инвесторов для зоны аттракционов.

Долг:

Работодатель задолжал 12 вахтовикам из Удмуртии почти 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Вахтовики выезжали на строительство компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Якутию. Кадровое агентство, расположенное в Ижевске, заключило соглашения с 12 жителями Удмуртии, согласно которым рабочие 16 октября прибыли на место. После возвращения они находились на карантине. Зарплату за октябрь и ноябрь строители не получили.

После доследственной проверки в кадровом агентстве вахтовикам выплатили 997 тыс. рублей.

Новогодние игрушки:

К Новому году в России может возникнуть дефицит игрушек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

По ее словам, импортеры не успели вовремя ввезти нужное количество товаров. Сообщается, что ежегодно в сентябре компании запасаются новогодними игрушками, но в этом году запас сформировать не удалось.

Поставщики, лидером из которых является КНР, ограничили производство, и заводы не работали. После запуска Китай занимался поставками по квотам, а не по тому объему товаров, который требовался покупателям.

Вспомнить прошлое:

Следственный комитет опросит более тысячи узников фашистских концлагерей по делу о геноциде. Об этом пишет Российская Газета.

Свидетели проживают в Волгоградской области. Их рассказы помогут восстановить картину прошлых лет и помочь в расследовании уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками. Как пишет РБК со ссылкой на «Новую Газету», речь идет о расстрелах, голоде, захоронении заживо жителей 15 населенных пунктов Сталинградской области. Так, например, в одной из станиц фашисты расстреляли 50 воспитанников детдома в возрасте от 4 до 15 лет.

Санкций за неявку на допрос не будет.

Трансгендер:

Звезда фильма «Начало» Эллен Пейдж стала мужчиной. Об этом пишет МИР24.

После объявления себя трансгендером актриса попросила называть её Эллиотом Пэйдж. Также в своем Твиттере Эллиот попросил применять к нему местоимения «он» или «они».

«Мое имя – Эллиот. Я счастлив, что пишу это», – написал Пейдж.

Он подчеркнул, что будет бороться за права трансперсон, которые часто сталкиваются с харассментом и угрозой насилия.