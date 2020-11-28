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Музею «Иднакар» в Удмуртии присвоят имя историка Маргариты Ивановой

18:13, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Музею «Иднакар» в Удмуртии присвоят имя историка Маргариты Ивановой
18:13, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
67
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#Удмуртия\n#общество\n#культура\n#наука\n#музеи\n#ученые\n#удмурты\n#памятники\n#история\n#археология\n#финно-угры\n#финно-угорский мир\n#Глазов\n#Чепца\n#Иднакар
Фото: /vk.com/Маргарита Иванова
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Многие годы она исследовала этот памятник средневековья на реке Чепце.

Ижевск. Удмуртия. Именем Маргариты Ивановой назовут музей-заповедник «Иднакар» в окрестностях Глазова. Фотографию распоряжения об этом главы правительства Удмуртии Ярослава Семенова выложил на своей странице ВКонтакте министр культуры республики Владимир Соловьев.

Иднакар – средневековое городище (укрепленный поселок) северных удмуртов на горе Солдырь у реки Чепцы. Исследованиями объекта долгие годы занималась доктор исторических наук, профессор Маргарита Иванова.

За заслуги в области науки и сохранении памятников истории и культуры региона она была отмечена Национальной премией «Память поколений» и Государственной премией Удмуртии.

Маргарита Григорьевна Иванова ушла из жизни в мае 2020 года. О присвоении ее имени музею-заповеднику ходатайствовало Агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртии.

18:13, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
67
0
#Удмуртия\n#общество\n#культура\n#наука\n#музеи\n#ученые\n#удмурты\n#памятники\n#история\n#археология\n#финно-угры\n#финно-угорский мир\n#Глазов\n#Чепца\n#Иднакар