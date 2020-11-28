Музею «Иднакар» в Удмуртии присвоят имя историка Маргариты Ивановой

Многие годы она исследовала этот памятник средневековья на реке Чепце.



Ижевск. Удмуртия. Именем Маргариты Ивановой назовут музей-заповедник «Иднакар» в окрестностях Глазова. Фотографию распоряжения об этом главы правительства Удмуртии Ярослава Семенова выложил на своей странице ВКонтакте министр культуры республики Владимир Соловьев.

Иднакар – средневековое городище (укрепленный поселок) северных удмуртов на горе Солдырь у реки Чепцы. Исследованиями объекта долгие годы занималась доктор исторических наук, профессор Маргарита Иванова.

За заслуги в области науки и сохранении памятников истории и культуры региона она была отмечена Национальной премией «Память поколений» и Государственной премией Удмуртии.

Маргарита Григорьевна Иванова ушла из жизни в мае 2020 года. О присвоении ее имени музею-заповеднику ходатайствовало Агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртии.