К ноябрю в Удмуртии в 2,5 раза вырос спрос на льготную ипотеку

С начала действия программы жители купили более 2 тыс. квартир.

Ижевск. Удмуртия. Более 2 тыс. квартир по льготной ипотеке купили жители Удмуртии с начала действия программы. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Удмуртской Республике.

С середины апреля до 15 ноября 2020 года жители заключили 1667 договоров долевого участия в строительстве, 373 договоров уступки требования и 12 договоров купли-продажи по льготной ставке 6,5%.

К ноябрю спрос на покупку недвижимости по льготной ставке вырос в 2,5 раза. Если в первые месяцы программы оформлялось порядка 240 сделок, то осенью эта цифра достигла 600.

Помимо этого, с начала года оформлено уже 360 пакетов документов по сельской ипотеке.

Отметим, действие льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых продлили до 1 июля 2021 года. Купить квартиру в рамках сельской ипотеки по ставке не выше 3% можно до 2025 года.