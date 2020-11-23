При храме Тихвинской иконы Божией матери в Удмуртии откроют мужской монастырь

Решение одобрил Патриарх Кирилл.

Воткинск. Удмуртия. В урочище Паздеры Воткинского района Удмуртии при храме Тихвинской иконы Божией Матери откроют мужской монастырь. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В связи с прошениями митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, на заседании Священного Синода РПЦ под председательствованием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был решен вопрос об открытии обители.

Отныне мужская монашеская община при приходе в урочище Паздеры получает официальный статус мужского монастыря. 29 ноября митрополит Викторин совершит там литургию. В этот же день за торжественным богослужением настоятеля прихода иеромонаха Зосима возведут в игумены.