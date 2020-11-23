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При храме Тихвинской иконы Божией матери в Удмуртии откроют мужской монастырь

15:40, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
При храме Тихвинской иконы Божией матери в Удмуртии откроют мужской монастырь
15:40, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Воткинск\n#церковь\n#Удмуртия\n#епархия
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
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Решение одобрил Патриарх Кирилл.

Воткинск. Удмуртия. В урочище Паздеры Воткинского района Удмуртии при храме Тихвинской иконы Божией Матери откроют мужской монастырь. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В связи с прошениями митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, на заседании Священного Синода РПЦ под председательствованием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был решен вопрос об открытии обители.

Отныне мужская монашеская община при приходе в урочище Паздеры получает официальный статус мужского монастыря. 29 ноября митрополит Викторин совершит там литургию. В этот же день за торжественным богослужением настоятеля прихода иеромонаха Зосима возведут в игумены.

15:40, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#Воткинск\n#церковь\n#Удмуртия\n#епархия