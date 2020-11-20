Спасательный пост в Сарапуле перенесли ближе к месту возможной ЧС

Несмотря на разъяснения, люди продолжают выходить на тонкий лед.

Сарапул. Удмуртия. Центральный спасательный пост в Сарапуле с 20 ноября решили перенести ближе к месту возможной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Теперь добровольцы будут следить за ситуацией не с берега, а с катера Сарапульского пассажирского порта. «Это позволит более эффективно нести дежурство осводовцам-спасателям, быстро реагировать в условиях стихийного выхода на лед любителей подледного лова», - говорят в ОСВОД.

Спасатели добавляют, несмотря на тонкий лед и разъяснительные рейды, люди все же выходят на водоемы.

Напомним, на Каме начала свое дежурство аэролодка «Ижора».