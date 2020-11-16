Итоги дня: новые коронавирусные ограничения в Удмуртии, рецепт перепечей от «Кречета» и смена главврачей

Обзор самых интересных новостей понедельника от «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. По данным на 16 ноября в Удмуртии зарегистрировали еще 158 новых случаев заражения коронавирусом. 122 пациента выздоровели, два человека скончались.

Ограничения:

В Удмуртии планируют ввести новые коронавирусные ограничения для лиц старше 65 лет и жителей, которые страдают хроническими заболеваниями. В то же время власти в ближайшее время могут открыть театры и кинотеатры.

Смена:

В Республиканском наркодиспансере и ГКБ №9 в Ижевске главврачи покинули свои посты. Медики оставили должности по собственному желанию.

Приятного аппетита:

Бойцы отдела спецназначения «Кречет» попали в кулинарную книгу ФСИН России. Они представили свой рецепт удмуртских перепечей на костре.

Безопасность:

В МЧС Удмуртии попросили усилить пожарный надзор за медучреждениями. С начала года в больницах произошло уже 5 возгораний.