Бойцы отдела спецназначения «Кречет» поделились рецептом удмуртских перепечей на костре

Рецепт вошел в поваренную книгу ФСИН России.

Ижевск. Удмуртия. Бойцы отдела спецназначения «Кречет» из Удмуртии поделились своим рецептом национальных перепечей. Рецепт вошел в поваренную книгу «Готовь как спецназ» ФСИН России.

Книгу приурочили к 30-летию со дня образования ОСН. «Походные рецепты спецназа вкусные и быстрые в приготовлении. Здесь найдутся как простые и незамысловатые руководства для готовки, так и посложнее, для тех, кто любит совершать настоящие кулинарные подвиги», - говорят авторы.

Это и уха из сазана, гнездо совы, рагу «Оштен», богатырская каша, лагман, зоохэй/саламат и хорхог, казан кебаб, запеченный донской судак с овощами, буузы и многое другое.

Рецепт от ОСН «Кречет» из Удмуртии:

1.Крутое пресное тесто замешивают из воды, ржаной (можно с добавлением пшеничной) муки и соли. Оно должно получиться гладким и пластичным.

2.Пласт раскатывают толщиной 2-3 мм, а затем вырезают из него кружочки диаметром 10-15 см. Чтобы они получились ровными, можно воспользоваться кружкой или небольшим блюдцем.

3.Края заготовок защипывают так, чтобы получились корзинки диаметром 8-12 см. Высота бортиков должна быть 1-1,5 см.

4.Начинка для перепечей должна быть жидкой, поэтому на 500 г. фарша берут 2-3 яйца, можно добавить молоко.

5.Перепечи с мясом готовят из говядины и свинины. Особой популярностью и любовью жителей Удмуртии пользуются перепечи с грибами. Для начинки вареные грибы нужно порубить, добавить яйца, сливочное масло.

6.Корзиночки из теста выкладывают на противень. После этого их наполняют начинкой и отправляют в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 20.