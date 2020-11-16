Власти Удмуртии могут ввести новые ограничения для жителей с хроническими заболеваниями

Ограничения также могут коснуться жителей старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений. Об этом на аппаратном совещании органов власти в понедельник, 16 ноября, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. По его словам, требования могут коснуться жителей с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Предполагается, что ограничения введут на 1 месяц.

При этом глава региона отметил, что взрывного роста заболеваемости ковидом в республике нет. Поэтому не исключено, что в ближайшее время власти Удмуртии разрешат работать театрам и кинотеатрам, которые до сих пор закрыты.

За последние сутки в Удмуртии зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболели более 11 тыс. человек, 201 пациент скончался.