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Власти Удмуртии могут ввести новые ограничения для жителей с хроническими заболеваниями

11:00, 16 ноября, 2020
Дарья Саушина
Власти Удмуртии могут ввести новые ограничения для жителей с хроническими заболеваниями
11:00, 16 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#здоровье\n#безопасность\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Ограничения также могут коснуться жителей старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассматривают возможность введения новых коронавирусных ограничений. Об этом на аппаратном совещании органов власти в понедельник, 16 ноября, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. По его словам, требования могут коснуться жителей с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Предполагается, что ограничения введут на 1 месяц.

При этом глава региона отметил, что взрывного роста заболеваемости ковидом в республике нет. Поэтому не исключено, что в ближайшее время власти Удмуртии разрешат работать театрам и кинотеатрам, которые до сих пор закрыты.

За последние сутки в Удмуртии зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболели более 11 тыс. человек, 201 пациент скончался.

11:00, 16 ноября, 2020
Дарья Саушина
1
0
#здоровье\n#безопасность\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус