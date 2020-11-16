Два пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

122 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии зарегистрировали 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

90 заболевших – ижевчане. Также положительные диагнозы оказались у 16 жителей Завьяловского района, 9 жителей Киясовского района, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, 7 жителей Глазовского района, 6 жителей Сарапульского района, 5 жителей Шарканского района, 4 жителей Воткинского района, 4 жителей Алнашского района, по 3 случая зафиксировано в Воткинске, Сарапуле, Камбарском районе, 1 заболевший в Малопургинском районе.

По данным на понедельник, домой выписали еще 122 пациента. Также за сутки 2 человека скончались – 70-летняя женщина и 48-летний мужчина.

За время пандемии в Удмуртии подтвердился ковид у 11 237 жителей. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 175 человек.