В МЧС попросили усилить контроль за пожарной безопасностью медучреждений Удмуртии

По данным регионального ведомства, на объектах здравоохранения с начала года произошло 5 пожаров.

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии попросили усилить контроль за пожарной безопасностью учреждений здравоохранения республики. Об этом на аппаратном совещании органов власти в понедельник, 16 ноября, сообщил замначальника регионального главка ведомства Виктор Паршуков.

По его словам, с начала года зарегистрировано уже пять возгораний в медучреждениях. Так, 20 октября произошел пожар в Республиканском наркологическом диспансере. В дезинфекционной камере вспыхнул наполнитель матраца.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов потребовал обратить внимание не только на медицинские учреждения, но и на другие социальные объекты, а также на торговые центры и офисы.