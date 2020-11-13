Врезавшаяся в остановку иномарка в Ижевске, мнение синоптиков о грядущей зиме и быстрый способ вывести алкоголь из тела: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро пятницы, 13 ноября, лучше начать не с суеверий, а с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Авария:

Иномарка врезалась в остановку «Удмуртский госуниверситет» в Ижевске. Авария произошла вечером накануне, 12 ноября.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машину занесло. Пострадали по меньшей мере три человека.

Стоит отметить, что на автомобиле была установлена летняя резина. Напомним, ранее ГИБДД просило автолюбителей «переобуть» своих «железных коней».

Спасение:

Помощь спасателей понадобилась двум молодым людям, возвращавшимся в город из приюта «Кот и Пес». В районе реки Позимь («Костина мельница») они решили срезать путь и заблудились, сообщает пресс-служба ПСС Ижевска.

На поиски потеряшек понадобилось два часа. В результате юношей удалось найти и вывести в город.

Прогноз:

Будущей зимой температура воздуха будет держаться в пределах климатической нормы. Как пишет «Лента» со ссылкой на «Парламентскую газету», своим прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, зима будет не экстремально холодной, но и не такой теплой, как прошла.

«Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы», – цитирует издание слова синоптика.

Он добавил, что снега не стоит ждать до второй декады ноября.

Дышите-не дышите:

Канадские ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя. РГ сообщает, что метод основан на знакомом медикам принципе гипервентиляции и имеет множество побочных эффектов.

Исследователи обнаружили, что интенсивное дыхание позволяет выводить этанол примерно в три раза быстрее, чем это происходит обычно, однако приводит к головокружению, онемению конечностей, обморокам и другим опасным состояниям.

Однако специалистам удалось решить эту проблему. Они разработали устройство, в котором используется резервуар со сжатым углекислым газом. К емкости крепятся соединительные трубки, маски и клапаны.

«Такое устройство может быть изготовлено в любой точке мира», – рассказал руководитель исследования доктор Джозеф Фишер.

Ученые надеются, что изобретение поможет в создании методик лечения тяжелой алкогольной интоксикации.

Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.